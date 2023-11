Reggiana-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggiana-Ascoli, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa di Alessandro Nesta sono pronti a tornare in campo per andare a caccia della vittoria ed allontanarsi dalla zona playout. La compagine marchigiana, dal loro canto, si affida al nuovo tecnico Fabrizio Castori per cambiare marcia e rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 novembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

