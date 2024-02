Recanatese-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Vis Pesaro, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine giallorossa ha assolutamente bisogno di portare a casa la vittoria in questo derby marchigiano per dare uno scossone alla propria classifica. La formazione ospite, dal suo canto, venderà cara la pelle perché una vittoria significherebbe guadagnare un importante vantaggio in ottica lotta per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

