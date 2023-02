Real Madrid-Liverpool in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League

Real Madrid-Liverpool sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Venti edizioni vinte in due, una però saluterà già in questa fase prematura della competizione. Il secondo confronto di questa sfida a eliminazione diretta andrà in scena al Bernabeu e in palio ci sono i quarti di finale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 15 marzo, diretta tv e streaming su Sky Sport Uno e Sky Go, in mobilità anche su Mediaset Infinity.