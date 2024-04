Real Madrid-Manchester City oggi in tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming andata quarti Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid-Manchester City, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Un duello che lo scorso anno andò in scena a livello di semifinali, ora lo ritroviamo nei quarti. Ancelotti contro Guardiola, Bellingham contro Haaland, Vinicius contro De Bruyne. E tanti altri spunti di interesse. Lo spettacolo è assicurato per la prima di due sfide che incolleranno gli spettatori al teleschermo. La sfida è in programma oggi, martedì 9 aprile, alle ore 21:00. Diretta in chiaro su Canale 5, ma il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, Infinity+ e Sky Go.