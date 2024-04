Arsenal-Bayern Monaco oggi in tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming andata quarti Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Arsenal e Bayern Monaco, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. La crescita della squadra di Arteta nel corso degli ultimi due anni è sotto gli occhi di tutti. Ora, i Gunners, vogliono tornare protagonisti anche a livello europeo dopo tanti anni difficili. Il Bayern, invece, prova a salvare una stagione che è stata fin qui un completo disastro sotto ogni punto di vista. La sfida è in programma oggi, martedì 9 aprile, alle ore 21:00. Non è prevista una diretta in chiaro. Il match andrà in onda su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Infinity+ e Sky Go.