Real Madrid-Manchester City in tv: canale, orario e streaming andata quarti Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di martedì 9 aprile Real Madrid e Manchester City scenderanno in campo al Bernabeu in occasione dell’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Non è un’occasione come le altre: si tratta della 200esima partita di Carlo Ancelotti in Champions League da allenatore, oltre che la quarta sfida in cinque stagioni tra le due squadre nella fase a eliminazione diretta. Nessun squalificato, ma occhio ai diffidati: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Vinícius Júnior a rischio squalifica in casa Real, mentre il solo Ruben Dias è in diffida per i Citizens di Guardiola. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Diretta streaming disponibile su Infinity, Sky Go e NOW.