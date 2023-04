Real Madrid-Manchester City in tv: programma, orario e streaming andata semifinale Champions League

Real Madrid-Manchester City. Questa una delle due semifinali, ma più che altro una finale anticipata, di Champions League 2022/2023. La partita di semifinale sarà disputata martedì 9 maggio al Bernabeu. Sarà quindi la squadra di Ancelotti, prima ad essere estratta all’urna di Nyon, quella che giocherà in casa nel match di andata. Le informazioni sulla copertura tv e streaming della partita sono legate strettamente alla data prevista: la partita di martedì è trasmessa su Sky e in chiaro su Canale 5. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità tenendovi compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e gli approfondimenti del caso.