Siviglia-Juventus in tv: data, orario e diretta streaming ritorno semifinale Europa League 2022/2023

Siviglia-Juventus è la semifinale di ritorno di Europa League 2022/2023: ecco di seguito le informazioni su data, orario, diretta tv e streaming. I bianconeri si sono qualificati battendo lo Sporting e la prossima rivale è la forte la formazione spagnola, che ha già vinto più volte questa competizione ed è abituata a questi scenari. Il ritorno si disputa al Ramon Sanchez Pizjuan, dunque in trasferta la squadra di Allegri, e in palio c’è l’attesissima finale: appuntamento alle ore 21 di giovedì 18 maggio, diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go e anche su Dazn, da decidere se la sfida sarà trasmessa su TV8.

INFORMAZIONI ANDATA