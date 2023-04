Bayer Leverkusen-Roma in tv: data, orario e diretta streaming ritorno semifinale Europa League 2022/2023

Giovedì 18 maggio alle ore 21:00 si giocherà Bayer Leverkusen-Roma, ritorno della semifinale dell’Europa League 2022/2023. I giallorossi si giocheranno in trasferta l’accesso alla finalissima di Budapest, per un altro sogno europeo che continua dopo il trionfo nella scorsa edizione della Conference League. I tedeschi sicuramente saranno un avversario molto impegnativo, ma gli uomini di Mourinho hanno tutti i mezzi per provare a centrare l’obiettivo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, oltre che in diretta streaming su Sky Go e Dazn. Nessuna certezza per quanto riguarda la diretta tv in chiaro su TV8, che eventualmente sarà annunciata nei prossimi giorni.

DATA E ORARIO PARTITA ANDATA