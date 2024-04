Real Madrid-Baskonia oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Real Madrid-Baskonia, valida come gara-2 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Pronostico rispettato nella partita che ha inaugurato la serie, in cui il Real Madrid ha ben contenuto la formazione di Vitoria, aggiudicandosi i parziali dei primi tre quarti, costruendo un margine rassicurante in vista del finale di partita. I Blancos, inoltre, hanno ancora una volta dato sfoggio della grande profondità del proprio roster, gestendo al meglio le rotazioni e dando ampio minutaggio alla maggior parte dei propri giocatori. Un fattore molto importante in vista di questa e delle prossime partite, in cui il Baskonia dovrà fare un’impresa per strappare almeno una partita agli avversari. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 25 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Real Madrid-Baskonia, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare, su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.