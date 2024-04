Brighton-Manchester City oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Brighton e Manchester City, valevole per la 29esima giornata di Premier League 2023/2024. Con due partite in meno rispetto alle rivali Arsenal e Liverpool, i Citizens hanno l’opportunità con due vittorie di riportarsi in vetta alla classifica con 2 punti di vantaggio sui Gunners. La sconfitta dei Reds nel derby del Merseyside contro l’Everton rischia di complicare notevolmente le cose per gli uomini di Klopp, e i campioni in carica vogliono intanto rosicchiare 3 punti e mettere pressione. I Seagulls di De Zerbi, elogiato da Guardiola in conferenza stampa, sono capaci di exploit improvvisi e perciò l’incontro promette spettacolo. La sfida è in programma oggi, giovedì 25 aprile, alle 21.00. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4k, e in streaming su Sky Go e NOW.