Real Madrid-Barcellona stasera in tv: canale, orario e streaming Coppa del Re 2022/2023

Alle 21:00 di stasera, giovedì 2 febbraio, nella cornice del Bernabeu, il Real Madrid ospiterà il Barcellona nella semifinale di andata di Coppa del Re 2022/2023. Le due squadre non si incrociavano nella competizione dal 2019 e in quell’occasione furono i blaugrana ad imporsi per 3-0 e a passare il turno. La squadra di Xavi è totalmente rivoluzionata, mentre i blancos hanno mantenuto la loro ossatura. Ancelotti cerca la qualificazione per cullare la possibilità di vincere l’ennesimo trofeo, mentre Xavi sogna la doppietta Liga-Copa dopo la delusione europea. La partita potrà essere seguita in chiaro su Telelombardia e sulle tv regionali collegate.