Real Madrid-Barcellona in tv: data, orario e diretta streaming Copa del Rey

La Copa del Rey 2022/2023 entra nelle fasi caldissime, con la disputa delle semifinali della coppa nazionale spagnola. La seconda delle due sfide vedrà di fronte il Real Madrid e il Barcellona, un altro clasico quindi per affermare la propria superiorità in Spagna. Il match d’andata è in programma giovedì 2 marzo alle 21, presso lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

In Italia la partita sarà visibile sulle reti del gruppo Mediapason, che comprende una serie di canali regionali. Ecco allora l’elenco completo delle reti locali dove sarà possibile seguire la sfida:

TeleLombardia

Piemonte: VideoGruppo

Veneto e Friuli Venezia Giulia: TeleNordest e VideoBolzano33

Marche, Umbria, Liguria, Emilia Romagna: E’TV – Rete7

Toscana: Italia 7

Lazio: GOLD TV

Campania: Televomero

Puglia e Basilicata: Teledue

Calabria: Video Calabria

Sicilia: TeleOne