Rappresentativa Serie D-Avellino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Rappresentativa Serie D-Avellino sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del Torneo di Viareggio 2024. Nel girone 6 del gruppo 2 si sfidano la selezione della LND che ha vinto all’esordio e punta al pass per gli ottavi con un turno di anticipo e i lupi irpini che invece hanno aperto con una sconfitta e sono obbligati a un successo quest’oggi. Chi vincerà a San Miniato al Campo sportivo “Pagni”? Si parte alle ore 15 di giovedì 15 febbraio, diretta tv non disponibile.