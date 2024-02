Melbourne City-Ojodu City oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Melbourne City-Odoju City sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del Torneo di Viareggio 2024. Gli australiani hanno perso all’esordio e per restare in corsa per gli ottavi devono vincere contro la formazione africana che è partita invece bene con un successo e può staccare il pass per l’eliminazione diretta. Chi vincerà a Lerici, in località Falconara, al Campo sportivo “Bibolini”? Si parte alle ore 15 di giovedì 15 febbraio, diretta tv non disponibile.