Jovenes Promesas-Mavlon oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Jovenes Promesas-Mavlon sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del Torneo di Viareggio 2024. In campo una formazione che ha perso all’esordio come quella viareggina, dall’altra gli “ospiti” che invece sono riusciti a vincere la prima sfida di questa edizione e puntano a ripetersi. Chi vincerà a Viareggio al Campo sportivo Martini? Si parte alle ore 15 di giovedì 15 febbraio, diretta tv non disponibile.