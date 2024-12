Rangers e Tottenham si sfidano nel match valido per la sesta giornata di Europa League 2024/2025. Le due squadre si trovano entrambe a dieci punti in classifica. Gli scozzesi sono al momento ottavi e direttamente qualificati senza passare dalla fase playoff. Gli inglesi sono noni e prima delle squadre non direttamente agli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle 21.00 all’Ibrox Stadium di Glasgow. Il match sarà visibile in diretta tv su TV8.