Astana e Chelsea si sfidano nel match valido per la quinta giornata di Conference League 2024/2025. La squadra di Maresca si trova in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Legia Varsavia. La compagine kazaka è ai margini della zona qualificazione con quattro punti. Calcio d’inizio alle ore 16.30 all’Ortalyk Stadion di Almaty. La sfida si potrà seguire in diretta tv sul canale Sky Sky Sport Calcio (202). Per quanto riguarda lo streaming, gli utenti Sky potranno fruire gratuitamente dell’app Sky Go. In alternativa disponibile la piattaforma a pagamento NOW.