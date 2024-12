Da giovanissimo sognava di giocare alla Johan Cruijff Arena: Tijjani Noslin lo farà stasera in campo europeo per la prima volta, ma con la maglia della Lazio e nel momento migliore della sua giovane carriera. La partita contro l’Ajax, in occasione della sesta giornata di Europa League, vale tanto in termini di classifica: gli uomini di Marco Baroni hanno tredici punti e sono secondi, mentre gli olandesi ne hanno tre in meno e occupano la sesta posizione. Vincere vorrebbe dire blindare definitivamente la qualificazione diretta agli ottavi. Sarebbe un carico in più di autostima per una Lazio che viene da una settimana perfetta con due vittorie su due sul Napoli, la prima in Coppa Italia e l’altra in Serie A. Una settimana perfetta che porta la firma di Noslin, autore di una tripletta nel primo confronto e dell’assist decisivo per il gol di Isaksen nella trasferta del ‘Maradona’. Difficile immaginare di meglio, anche perché la concorrenza nel reparto d’attacco è tanta e sfruttare ogni chance a disposizione (anche pochi minuti come nel caso di Napoli) è fondamentale. Noslin lo ha fatto e questo paradossalmente potrebbe negargli la possibilità di partire titolare contro l’Ajax, la squadra dei suoi sogni da bambino, ma anche quella che, secondo il quotidiano olandese AD, lo ha bocciato. Dopo la trasferta in Olanda, infatti, la Lazio sfiderà l’Inter e dovrà farlo senza Castellanos, squalificato. Noslin ha scalato le gerarchie e sarà titolare contro i nerazzurri, ma ad Amsterdam potrebbe partire dalla panchina, con il Taty a guidare il reparto insieme a Tchaouna, Dia e Pedro. Lo spazio a gara in corso ci sarà per lui, ma forse anche per Zaccagni e Isaksen, visto che nella Lazio con 22 titolari, come sta insegnando Baroni, tutti devono farsi trovare pronti in ogni momento. Dal 1′ anche Mandas tra i pali (Provedel è out per febbre). Poi Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini, mentre a centrocampo toccherà a Rovella e Dele-Bashiru. Per Noslin appuntamento nel secondo tempo: un’occasione speciale per chi non ha ancora accumulato presenze con la nazionale maggiore. Tra gli spettatori interessati ci sarà anche Ronald Koeman.