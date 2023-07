Ramos Vinolas-Cachin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Gstaad 2023

Albert Ramos Vinolas affronterà contro Pedro Cachin nella finale dell’ATP 250 di Gstaad 2023, torneo in programma dal 17 al 23 luglio. Un atto conclusivo che di certo non promette spettacolo, ma che rappresenta una bella opportunità per entrambi di trionfare nel 250 svizzero. Per Cachin, arrivato solamente lo scorso anno in pianta stabile sul circuito maggiore dopo tanta gavetta nei challenger, è una grande occasione per centrare il primo successo in carriera a questo livello. Lo spagnolo senza dubbio ha un palmares decisamente più importante ma non stava vivendo una grande stagione, quindi l’evento elvetico potrebbe rappresentare un po’ una rinascita. Non ci sono precedenti tra i due.

Saranno Albert Ramos-Vinolas e Pedro Cachin a contendersi il titolo dell’ATP 250 di Gstaad in una finale decisamente a sorpresa. Per Cachin, arrivato solamente lo scorso anno in pianta stabile sul circuito maggiore dopo tanta gavetta nei challenger, è una grande occasione per centrare il primo successo in carriera a questo livello. Lo spagnolo senza dubbio ha un palmares decisamente più importante ma non stava vivendo una grande stagione, quindi l’evento elvetico potrebbe rappresentare un po’ una rinascita. Non ci sono precedenti tra i due.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Ramos-Vinolas e Cachin scenderanno in campo oggi, domenica 22 luglio, alle ore 11:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Gstaad 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.