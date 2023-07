F1, GP Ungheria 2023 replica gara in chiaro su TV8? Orario, canale e come vederla

Il GP di Ungheria 2023 di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8? Di seguito vi ricordiamo allora le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita dell’undicesima gara stagionale. Si gareggia sullo storico circuito dell’Hungaroring, ma c’è un cambio di programma rispetto al consueto, visto che si tratta uno degli appuntamenti stagionali che viene trasmesso in diretta in chiaro su TV8, e non in differita, perché sostituisce la cancellata Imola. Chi non dovesse però riuscire a seguire la gara in diretta sui canali pay di Sky, questa volta non potrà contare dunque su TV8, il canale in chiaro di Sky: per la replica e la differita bisognerà fare riferimento proprio a Sky Sport F1, che trasmetterà in diverse fasce orarie la gara in replica integrale o con le lunghe sintesi. Sportface.it vi aggiornerà invece come di consueto con la diretta scritta in tempo reale, ecco allora il riepilogo.

Domenica 23 luglio 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (in diretta anche in chiaro su TV8, repliche e sintesi pay su Sky Sport F1)