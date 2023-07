Al via il Mondiale di nuoto in corsia a Fukuoka con le prime batterie nella mattinata di domenica 23 luglio. Alla Marine Mass Hall A, la spedizione azzurra guadagna tre ingressi in finale e quattro pass per le semifinali. Tra gli italiani maggiormente in evidenza c’è Alberto Razzetti, che si giocherà le medaglie dopo il quarto tempo nei 400 misti con 4’11″57. Molto bene anche la staffetta maschile della 4×100, con il crono di 3’12″53 trascinata da Alessandro Miressi, Lorenzo Deplano (in finale sostituito da Ceccon), Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. Niente da fare, invece, per la 4×100 stile libero femminile: Chiara Tarantino, Costanza Cocconcelli, Emma Virginia Menicucci e Sofia Morini sono none e prime delle escluse, per 22 centesimi dal Giappone (3’37″71).

Nei 200 misti femminili, bene Sara Franceschi in semifinale con l’ottavo tempo in 2’10″68 e a meno di un secondo dal suo record italiano. Senza esagerare, Thomas Ceccon supera le batterie e si qualifica in semifinale dei 50 farfalla con il sesto tempo (23″14), eliminato invece Piero Codia (24″13). Non delude neppure Nicolò Martinenghi, campione del mondo e primatista italiana, nei 100 rana con il quarto crono delle batterie: sulla sua onda c’è un ottimo Federico Poggio, settimo. “Sapevamo che serviva fare questi tempi per andare in semifinale, mi aspettavo questo, magari di nuotare una gara diversa ma va bene lo stesso. Complimenti anche a Federico, vediamo oggi pomeriggio – le parole di Martinenghi – Sapevano che ci sarebbe stata anche una sfida interna ed è bello essere in due in semifinale. Il cinese Qin Haiyang con 58”2 è certamente l’uomo da battere, noi siamo un po’ tutti lì, io non sento alcuna pressione addosso”.

Fuori dalla finale dei 400 stile libero Marco De Tuillio e Matteo Ciampi, rispettivamente dodicesimo e quattordicesimo. Nei 100 farfalla non supera il turno Ilaria Bianchi, diciottesima e seconda delle escluse dalle semifinali.