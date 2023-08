Radio TV Serie A con RDS: al via domani alle 7:00

Tutto pronto per l’esordio della Radio TV Serie A con RDS che debutterà a partire da domani, con il calcio di inizio della trasmissione inaugurale “Saturday Morning” alle 7.00. Il progetto è stato realizzato in partnership tra Lega Serie A e RDS 100% Grandi Successi e la Radio TV Serie A con RDS sarà on air a partire da sabato in modalità DAB e IP e sarà ricevibile da tutti gli utenti sul digitale terrestre al LCN 899; inoltre, sulle Smart TV connesse a internet, si potrà vedere, sempre sul canale 899, l’estensione del canale Radio-TV, visibile anche sul sito e sulla APP della Lega Serie A e di RDS. Questo grazie alla collaborazione con Persidera, leader nel mercato dei servizi Media nazionali per editori indipendenti, che, tramite la sua piattaforma HyPer-Vision, abiliterà la visione e radiovisione del palinsesto, ideato per un racconto sul mondo del pallone a 360°, abbracciando così le varie anime calcistiche di pubblico e addetti al settore.

Previsto un palinsesto in 7 giorni su 7, dalle sette del mattino a mezzanotte, dagli studi RDS di Roma e Milano e da quelli EI Towers di Firenze. Prevista una ricca programmazione con proposte originali in diretta fatte di approfondimenti, news e contenitori di attualità dedicati al massimo Campionato di calcio italiano e ai suoi protagonisti, arricchita con rubriche speciali come quelle in collaborazione con Fantacalcio.it e Calcio e Finanza. Grazie alla collaborazione con RDSNEXT, prima social radio realizzata da talent della GenZ per la GenZ, la Radio TV Serie A con RDS si fa sempre più social: grande spazio sarà dato, infatti, a noti influencer calcistici seguiti su Instagram e TikTok, coinvolgendo così le nuove generazioni e gli amanti del web.