Getafe, Bordalas risponde a Xavi: “I dati sul possesso palla non mi interessano. Non faccio niente di illegale”

Sono passati cinque giorni, ma lo 0-0 tra Getafe e Barcellona fa ancora discutere i diretti interessati. Dopo le parole di Xavi sul tempo effettivo, sul gioco degli avversari e sull’arbitraggio, l’allenatore degli Azulones, Josè Bordalas è tornato a parlare del match ai microfoni di Onda Cero, sottolineando che “le nostre menti sono già sulla prossima partita, il Barcellona è già il passato”. Però le polemiche sono ancora vive e il tecnico risponde a Xavi: “Ci sono sempre dichiarazioni, non mi riferisco a quest’ultime, che provano a condizionare. Ho molta esperienza ed è la realtà. Se il Barcellona ci avesse battuto, non si sarebbe detto proprio niente”. Secondo Bordalas “ci sono state molte partite della prima giornata con un tempo effettivo minore rispetto alla nostra. È fatto solo per distogliere l’attenzione”. E sullo stile di gioco: “I dati sul possesso o sul numero di passaggi non mi interessano… le chance da rete mi interessano e in questo Barça e Getafe sono state molto alla pari. Lavoriamo per cercare di minimizzare l’atteggiamento del rivale e per cercare di valorizzare le nostre virtù e cercare di vincere la partita”. “Non devo difendermi da niente, non faccio niente di illegale”, ha concluso Bordalas.