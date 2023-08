Napoli, arriva Gabri Veiga: accordo col Celta Vigo

Il Napoli è un passo da Gabri Veiga. Lo scrive il quotidiano “As”. Secondo i media spagnoli, è stato raggiunto l’accordo fra i partenopei e il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo sulla base di 35 milioni di euro, bonus inclusi. Adesso si attende il sì del giocatore, ma è solo una formalità visto che lo spagnolo ha da tempo espresso il gradimento per la destinazione. Veiga percepirà un ingaggio attorno ai due milioni di euro netti a stagione beneficiando anche del Decreto Crescita. Un rinforzo in più per Rudi Garcia, che nelle prossime ore accoglierà il classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Celta Vigo e punto fermo della nazionale under 21 spagnola.