Quando si gioca il ritorno Sivasspor-Fiorentina? Data, orario e diretta tv Conference League

La Fiorentina si gioca il passaggio ai quarti di finale della Conference League 2022/2023. Giovedì 16 marzo i ragazzi di Vincenzo Italiano sono impegnati in Turchia nel match di ritorno degli ottavi di finale contro il Sivasspor. La partita inizierà alle ore 18:45 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Dazn. In palio c’è il passaggio del turno in una competizione europea che Jovic e compagni vogliono comunque onorare.