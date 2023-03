Serie A 2022/2023, ventiseiesima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Si torna in campo per il nuovo turno di campionato, il settimo del girone di ritorno, e la sfida più importante è quella tra Napoli e Atalanta, ma c’è attesa anche per Juventus-Sampdoria, Milan-Salernitana, Roma-Sassuolo, Bologna-Lazio e per la partita che apre il lungo weekend tra Spezia e Inter. Di seguito ecco la programmazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti tv, Dazn per tutte e dieci le partite e Sky per tre di queste.

Venerdì 10 marzo 2023

ore 20.45 Spezia-Inter

su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni

Sabato 11 marzo 2023

ore 15 Empoli-Udinese

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani

ore 18 Napoli-Atalanta

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

ore 20.45 Bologna-Lazio

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini e Massimo Gobbi

su Sky

Telecronaca: Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi

Domenica 12 marzo 2023

ore 12.30 Lecce-Torino

su Dazn

Telecronaca: Andrea Calogero e Sergio Floccari

su Sky

Telecronaca: Dario Massara e Nando Orsi

ore 15 Cremonese-Fiorentina

su Dazn

Telecronaca: Alessandro Iori ed Emanuele Giaccherini

ore 15 Verona-Monza

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi e Stefan Schwoch

ore 18 Roma-Sassuolo

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual

ore 20.45 Juventus-Sampdoria

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Marco Parolo

Lunedì 13 marzo 2023

ore 20.45 Milan-Salernitana

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi

su Sky

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani