Quando si gioca il ritorno Real Sociedad-Roma? Data, orario e diretta tv Europa League

La Roma cerca il pass per i quarti di finale di Europa League 2022/2023: ecco quando si gioca il ritorno degli ottavi di finale contro la Real Sociedad. Giovedì 16 marzo alle ore 21 si scendere in campo all’Estadio Municipal de Anoeta per il secondo dei due atti di grande livello tra la formazione spagnola e quella giallorossa. Dopo aver vinto la Conference League, la squadra di Mourinho vuole arrivare fino in fondo anche in questa competizione. Appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Go, Now, anche in chiaro su TV8 e solo in streaming su Dazn.