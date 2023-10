Qualifiche sprint race F1 GP Stati Uniti 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche per la sprint race del sabato del GP degli Stati Uniti 2023 ad Austin saranno visibili oggi in tv: ecco di seguito tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming. In arrivo il quinto appuntamento stagionale con la sprint del sabato e per decretare la griglia di partenza si tiene questa qualifica Shootout: il format è sempre lo stesso con Q1, Q2 e Q3, la durata però è inferiore e la sessione avrà una lunghezza complessiva di 44 minuti. Chi farà registrare il tempo più veloce e conquisterà la pole position? Si parte alle ore 19.30 di sabato 21 ottobre, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go, differita in chiaro su TV8 alle ore 23.30. Sportface, al solito, vi proporrà la diretta scritta.

SEGUI LA DIRETTA

Sabato 21 ottobre

ore 19.30 Qualifiche Shootout per la Sprint Race su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (replica in chiaro su TV8 alle ore 23.30)