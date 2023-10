Torino-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Inter, valevole per la nona giornata di Serie A 2023/2024. I nerazzurri hanno vinto tutte e tre le gare disputare lontano da San Siro in stagione e vanno a caccia di altri tre punti per mettere pressione alla capolista Milan, impegnata contro la Juventus. Venderà però cara la pelle il Torino di Juric, che sta faticando notevolmente in quest’inizio di stagione, specialmente in fase realizzativa. La sfida è in programma oggi, sabato 21 ottobre alle ore 18:00 all’Olimpico Grande Torino. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.