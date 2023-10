Mantova-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Mantova-Novara, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa inseguono la vetta, al momento al secondo posto con il Padova in cima alla classifica. Difronte nella giornata ci sarà il Novara che invece ha iniziato malissimo il campionato. A Mantova per la svolta. Match in diretta dalle 18.30 e che sarò visibile su Sky Sport 254 e NOW TV.