Qualifiche sprint race F1 GP Brasile 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche per la sprint race del sabato del GP del Brasile 2023 nello stato di San Paolo saranno visibili oggi in tv: ecco di seguito tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming. E’ il sesto e ultimo appuntamento stagionale con la sprint del sabato e per decretare la griglia di partenza c’è questa qualifica ribattezzata come Shootout: il format è sempre lo stesso con Q1, Q2 e Q3, però la durata complessiva è inferiore e la sessione avrà una lunghezza totale di 44 minuti. Chi farà registrare il tempo più veloce e conquisterà la pole position per la sprint race? Si parte alle ore 15 di sabato 4 novembre, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go, differita in chiaro su TV8 alle ore 19.30. Sportface, come di consueto, vi proporrà la diretta scritta.

SEGUI LA DIRETTA

Sabato 4 novembre

ore 15 Qualifiche Shootout per la Sprint Race su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (replica in chiaro su TV8 alle ore 19.30)