Psg, Skriniar: “Ottima prova contro il Montpellier, sorpreso da Zaire-Emery”

Il difensore del Psg Skriniar ha analizzato il successo per 3-0 contro il Montpellier nella giornata di ieri: “Abbiamo fornito un’ottima prestazione. Dobbiamo continuare così per provare a superare il Nizza, che domani potrebbe superarci di nuovo. Abbiamo giocatori offensivi molto forti. Sono rimasto sorpreso da Zaire-Emery e da Kang-In Lee. Stiamo già lavorando per la sfida con il Milan”.