Roma-Lecce, D’Aversa: “Si scende in campo per cercare di fare risultato, non c’è altra strada”

Roberto, D’Aversa, allenatore del Lecce, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa alla vigilia della delicata trasferta contro la Roma: “Dobbiamo scendere in campo per cercare di fare risultato, non c’è altra strada. Troveremo sold out anche per merito nostro. Ai ragazzi chiedo solo di giocare con personalità, il risultato sarà conseguenza di questo”.

In Coppa Italia è arrivata l’eliminazione, ma il tecnico prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Una partita che mi ha fatto capire delle cose. Piccoli, Sansone e Venuti mi hanno dimostrato di avere i 90 minuti, stesso discorso vale per Berisha. Spesso anche nella sconfitta ci possono essere aspetti positivi. Quando si perde non fa mai piacere a nessuno, ma dobbiamo ragionare su quanto di buono è stato fatto. Ad oggi vantiamo una condizione fisica che ci permette di scendere in campo con grande lucidità”.

“Blin rientra nei parametri dei giorni che servivano per recuperarlo. Kaba ha convissuto un problemino, nell’ultima gara non lo abbiamo utilizzato ma si è sempre allenato. Sarà della partita, ma ora speriamo che questo problema andrà via. Oudin rende bene in mezzo. Dobbiamo portarlo a fare assist o a concludere. È arrivato a fine mercato in una condizione precaria, dobbiamo portarlo a crescere sotto questo punto di vista. Piccoli con il Parma ha offerto una prova indubbiamente positiva, ha giocato una grande partita e sprecato tante energie. Bello avere il dubbio fra lui e Krstovic, possono suddividersi la partita o giocare insieme“, ha concluso il tecnico.