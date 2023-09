Dalla Francia: Lione, Grosso in pole position in caso di licenziamento Blanc

Continua la telenovela per la panchina del Lione. Secondo quanto riportato da L’Equipe, i francesi avrebbero raggiunto l’accordo col tecnico italiano Fabio Grosso. Se dovessere licenziare Laurent Blanc, in caso di non vittoria contro il Le Havre, ecco che subentrerebbe l’italiano. Grosso è libero dopo che, quest’estate, aveva lasciato il Frosinone dopo aver vinto il campionato di Serie B.