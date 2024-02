PSV-Borussia Dortmund oggi in tv: orario, canale e diretta streaming andata ottavi Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra PSV e Borussia Dortmund, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Certamente una grande chance per entrambe le squadre per approdare ai quarti della massima competizione europea per club. Ci si gioca tanto nel corso dei prossimi 180 minuti, con il PSV che torna a giocarsi una sfida ad eliminazione diretta in Champions League per la prima volta dalla stagione 2015/2016. La sfida è in programma oggi, martedì 20 febbraio, alle ore 21:00. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, Mediaset Infinity e Sky Go.