Inter-Atletico Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming andata ottavi Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Atletico Madrid, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Dopo la sconfitta in finale lo scorso anno contro il Manchester City, la squadra di Simone Inzaghi sembra aver acquisito ulteriore sicurezza anche in campo europeo e non può essere che considerata tra le maggiori candidate al successo finale. Il sorteggio certamente non è stato clemente, con gli uomini di Simeone che rappresentano sempre una brutta gatta da pelare. Si inizia a San Siro. La sfida è in programma oggi, martedì 20 febbraio, alle ore 21:00. Diretta in chiaro su Canale 5, ma il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, Mediaset Infinity e Sky Go.