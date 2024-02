Manchester City-Brentford oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester City e Brentford, valevole per il recupero della diciottesima giornata di Premier League 2023/2024. Dopo il pareggio dello scorso fine settimana contro il Chelsea, la squadra di Guardiola questa sera non potrà in ogni caso riconquistare la v vetta della classifica sfruttando la partita da recuperare. Con un’eventuale vittoria, infatti, si porterebbe solo a -1 dall’Arsenal capolista. Tre punti comunque fondamentali per la lotta alla Premier. La sfida è in programma oggi, martedì 20 febbraio, alle ore 20:30. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW e Sky Go.