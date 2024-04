PSG-Rennes oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa di Francia 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra PSG-Rennes, semifinale della Coppa di Francia 2023/2024. Ieri il Lione ha trovato l’accesso all’atto conclusivo della competizione superando il Valenciennes, oggi tocca alla squadra di Luis Enrique, che parte ovviamente con i favori del pronostico nel match da disputare contro il Rennes. Con il campionato già in tasca in attesa della matematica, Mbappé e compagni vogliono proseguire il proprio percorso anche in Coppa di Francia. La sfida è in programma oggi, mercoledì 3 aprile, alle 21:10. Non è prevista una diretta televisiva del match in Italia.