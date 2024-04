Regolamento Fiorentina-Atalanta: come funziona con i gol in trasferta semifinale Coppa Italia

Il regolamento di Fiorentina-Atalanta, semifinale di andata della Coppa Italia 2023/2024: ecco come funziona con i gol in trasferta. Da ormai tre stagioni, le reti segnate fuori casa non valgono più doppio in caso di parità: la vecchia regola è stata abolita e per questo motivo ogni gol, che sia segnato in casa oppure in trasferta, ha egual valore. Quindi con un 2-1 per la Fiorentina all’andata e un 1-0 per l’Atalanta al ritorno, si disputerebbero i supplementari e gli eventuali rigori, così come con uno 0-0 all’andata e un 1-1 al ritorno, e così via.