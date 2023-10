Psg-Milan in tv: data, orario e diretta streaming Champions League 2023/2024

Match di altissima qualità in quel del Parco dei Principi, dove mercoledì 25 ottobre si sfideranno PSG-Milan per una sfida che potrebbe essere decisiva per il proseguo delle due squadre in Champions League. La squadra di Luis Enrique ha necessità di vincere dopo il passo falso contro il Newcastle, mentre i rossoneri inseguono non solo la prima vittoria in Champions, ma anche il primo gol. Diretta su Amzon Prime dalle 21.00 di mercoledì.