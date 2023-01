Paolini-Cocciaretto stanotte in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Hobart 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Elisabetta Cocciaretto negli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Hobart 2023 (cemento outdoor). La toscana ha impressionato all’esordio lasciando solamente quattro giochi alla rumena Patricia Maria Tig. Primo turno molto convincente anche per la marchigiana che, contro ogni pronostico, ha fatto fuori in due set una delle veterane del massimo circuito, la francese Alizè Cornet. Tra le due azzurre c’è solamente un precedente a livello di circuito maggiore.

Ad aggiudicarselo è stata Paolini, che lo scorso fine settembre si è imposta in rimonta sulla terra rossa di Parma (erano gli ottavi di finale). Le quote dei bookmakers danno leggermente favorita Cocciaretto, complice anche il successo di grande prestigio ottenuto nel turno precedente contro la transalpina. Quel che è certo è che una tennista italiana accederà ai quarti di finale al Domain Tennis Centre. Qui la vincente se la vedrà contro una tra la tedesca Laura Siegemund oppure la potente statunitense Bernarda Pera.

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Cocciaretto scenderanno in campo nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sul Court 8 con inizio fissato non prima delle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di ottavi di finale tra Paolini e Cocciaretto. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione oceanica, ultimo appuntamento per affinare le armi in vista degli imminenti Australian Open.