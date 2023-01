Formula E, E-Prix Diriyah 2023 gara venerdì oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Prosegue il secondo appuntamento stagionale con la Formula E, l’E-Prix di Diriyah 2023: oggi in tv visibile la prima delle due gare, quella del venerdì, ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. In Arabia Saudita sono due le gare in programma: il primo E-Prix dei due in programma sul circuito saudita prenderà il via alle ore 18 di venerdì 27 gennaio. Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in chiaro su Canale 20 di Mediaset, streaming su Sky Go e su Mediaset Infinity.

SEGUI LA DIRETTA

Venerdì 27 gennaio 2023

ore 18 E-Prix in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, Canale 20 di Mediaset, in streaming su Sky Go e Mediaset Infinity