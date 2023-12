Pro Vercelli-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Virtus Verona, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono restare nelle zone alte della classifica del girone A e per questo andranno a caccia dei tre punti davanti ai loro tifosi. La compagine veneta, dal suo canto, dopo un ottimo avvio di stagione, ha perso un po’ di terreno dalle prime posizioni e spera di vincere un potenziale scontro diretto. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 dicembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

