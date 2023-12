Picerno-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Juve Stabia, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione di casa sta disputando un’altra grande stagione e spera di restare nelle primissime posizioni della graduatoria per continuare a sognare in grande. La compagine campana, dal suo canto, ha intenzione di difendere il primato in classifica per blindare il posto che le consentirebbe di tornare direttamente in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

