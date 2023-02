Pro Vercelli-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Pro Patria, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, vogliono proseguire su questa strada per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. La compagine ospite, invece, è tornata al successo nello scorso turno contro il Renate e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA