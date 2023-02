Virtus Verona-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Triestina, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I veneti hanno ritrovato la vittoria nell’ultimo turno e sperano di continuare così per alimentare le proprie speranze di salvezza. I biancorossi, dal loro canto, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque gare ed hanno un disperato bisogno di portare a casa i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA