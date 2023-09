Continua il maltempo in Spagna, e continuano ad esserci problemi per il proseguimento della Vuelta 2023, anche nel giorno di riposo. Dopo i problemi nel corso della nona tappa di domenica, nel lunedì senza corse uno dei voli di trasferimento, con a bordo i corridori, non è riuscito ad atterrare ed è stato reindirizzato a Madrid. Ciclisti e squadre hanno in seguito raggiunto Valladolid in pullman, e con molto riardo.