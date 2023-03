Pro Vercelli-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Juventus U23, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono tornare alla vittoria nello scorso turno contro l’Albinoleffe e sperano di dare seguito ai risultati così da recuperare punti in ottica qualificazione ai playoff. I bianconeri, dal canto loro, hanno ottenuto quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide ed hanno bisogno di rialzare la testa per non perdere terreno dal decimo posto. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA