Vicenza-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Virtus Verona, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Allo stadio Romeo Menti va in scena un derby veneto tutto da vivere, che sicuramente regalerà emozioni e spettacolo. Dopo la sconfitta contro la Feralpisalò capolista, i biancorossi vogliono tornare immediatamente alla vittoria per tenere vive le speranze di promozione diretta in Serie B. La formazione ospite, invece arriva da otto risultati utili consecutivi e spera di proseguire questo trend per restare a ridosso della zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA